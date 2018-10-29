Опубликованы фото и видео с места падения самолета в Индонезии

CA-NEWS (CA) - В Яванском море продолжаются поиски обломков пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Видео операции опубликовал у себя в Twitter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho).

На кадрах видно маслянистое пятно на водной поверхности, предположительно оставшееся от разбившегося самолета.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился в понедельник, 29 октября, после вылета из аэропорта Джакарты. Как отмечает Bloomberg, это первая авиакатастрофа с самолетом этой модификации, вышедшей на регулярные рейсы лишь в мае 2017 года.

Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета в 6.20 по местному времени, сообщает Reuters со ссылкой на поисково-спасательное агентство Индонезии. Он выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта – Панкалпинанг на острове Банка. Факт крушения подтвержден, заявил представитель агентства Юсуф Латиф.

Изначально сообщалось, что на борту находились 188 человек — 178 взрослых пассажиров, трое детей, два пилота и пять стюардесс. Об этом рассказал представитель генерального директората гражданской авиации Минтранса Индонезии Синду Рахайю, его слова приводит Detik News. Но позже в авиакомпании уточнили, что помимо пилотов в самолете находились еще шесть членов экипажа, всего 189 человек.

Судьба находившихся на борту людей пока не известна.

Экипаж запрашивал у диспетчеров разрешения вернуться в аэропорт вылета, сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя аэронавигационной службы Индонезии Йоханеса Сираита. «Диспетчеры разрешили, но потом связь была потеряна», - заявил чиновник.