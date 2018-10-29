Таджикистан изучает возможность закупки бензина и сжиженного газа из Туркменистана

CA-NEWS (TJ) - Восьмое заседание совместной таджикско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось в городе Душанбе

Как сообщает портал «Туркменистан: Золотой век», на повестку дня очередной встречи был вынесен широкий спектр вопросов межгосударственного сотрудничества и реализации договорённостей, достигнутых по итогам переговоров президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Эмомали Рахмона.

Стороны проанализировали нынешнее состояние взаимоотношений, которые в последнее время заметно активизировались по ряду направлений, прежде всего, в торгово-экономической сфере.

Основное внимание было сосредоточено на таких сферах, как торгово-экономические и инвестиционные отношения, транспортная и энергетическая отрасли, экология, образование, культура, спорт. Представители Туркменистана ознакомили таджикских коллег с приоритетами политики по развитию этих сфер в нашей стране, и открывающимися возможностями взаимодействия, выдвинув на рассмотрение свои конкретные предложения.

К примеру, по нефтегазовому сектору обсуждалась необходимость активизации партнёрских связей между Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов и Таджикской алюминиевой компанией в области поставок нефтяного кокса. В свою очередь, Туркменистан заинтересован в поставках алюминиевого кабеля из Республики Таджикистан.

Со стороны таджикских деловых кругов также проявлен интерес к приобретению другой высококачественной продукции ТКНПЗ (бензина, дизельного топлива, авиакеросина, моторных масел, сжиженного газа и полипропилена) через участие на аукционных торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

Изучается возможность закупки таджикскими компаниями производимых Государственным концерном «Туркменгаз» сжиженного газа, серы, газохимической продукции (полиэтилена, полипропилена и газобензина).

Кроме того, таджикские компании приглашены принять участие в международной конференции «Нефть и газ Туркменистана» и в международном газовом конгрессе.

Большой блок вопросов рассмотрен по транспортно-коммуникационному комплексу. Стороны высказались за установление прямого воздушного сообщения между Туркменистаном и Таджикистаном и отметили необходимость активизации работ по строительству важного инфраструктурного проекта – строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, с целью её своевременного ввода в эксплуатацию.

Есть перспективы сотрудничества в текстильной и пищевой индустрии. Особо актуальным представляется налаживание связей в области сельского хозяйства и перерабатывающих отраслях АПК, рыбной промышленности. В этом плане рассмотрены меры по созданию совместных предприятий на территориях обоих государств.

На заседании межправкомиссии было рассмотрено проведение совместных работ, в том числе с другими государствами региона и международными организациями по выполнению обязательств, вытекающих из Совместного заявления, принятого на заседании глав государств-учредителей Международного фонда по спасению Арала, проведённого в городе Туркменбаши 24 августа 2018 года. Это касается сотрудничества в области улучшения экологического и социально-экономического состояния бассейна Аральского моря, а также рационального использования водных ресурсов с учётом интересов всех стран региона.

Обсуждены также вопросы сотрудничества в гуманитарной и культурной сфере. Озвучено предложение о проведении Дней культуры Республики Таджикистан в Туркменистане в 2019 году. Также обсуждалось взаимодействие в области спорта и туризма, где обе страны обладают большим потенциалом.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол. Стороны договорились провести девятое заседание совместной таджикско-туркменской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в 2019 году в Ашхабаде.