В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией ФРГ

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с немецкой делегацией, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом под руководством начальника межпарламентской группы по Средней Азии Бундестага (Парламента) Федеративной Республики Германия Манфрэда Грунда, сообщает в субботу, 27 октября пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В начале встречи, стороны, отметив ход успешного развития туркмено-немецкого сотрудничества, выразили приверженность к активизации межпарламентских отношений и дальнейшему расширению взаимоотношений депутатов двух стран.

Также, стороны рассмотрели задачи, касаемые политических отношений, сотрудничества в сферах экономики и транспорта. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по региональным проблемам и направлений по международной безопасности.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы отношений двух стран в культурно-гуманитарной сфере и обратили внимание на приоритетах расширения сотрудничества в этом направлении.