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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из России возвращены 152 узбекистанцев, оказавшихся в сложных ситуациях

CA-NEWS (UZ) -

26 октября в Ташкенте приземлился третий самолет, на котором очередная группа соотечественников, оказавшихся без средств к существованию или документов на территории Российской Федерации, вернулась в Узбекистан.

Как сообщила пресс-служба Агентства внешней трудовой миграции республики, количество граждан, возвращенных из сложной ситуации в Узбекистан, достигло 152 человека.

Сообщается, что данные мероприятия проводятся Министерством занятости и трудовых отношений совместно с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения и Генеральным консульства РУз в Российской Федерации за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, который был создан согласно постановлению президента Шавката Мирзиева от 5 июля 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что данный Фонд будет оказывать правовую и социальную защиту, а также материальную помощь узбекистанцам, подвергшимся насилию, принудительному труду и дискриминации, нарушению трудовых и иных прав, попавших в сложное финансовое положение и оставшихся без документов, устанавливающих личность, средств к существованию в период осуществления трудовой деятельности за рубежом.

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