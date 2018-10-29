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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане предприятия горнорудной промышленности и драгметаллов за 9 месяцев произвели продукцию на сумму свыше $470 млн

CA-NEWS (TJ) - Предприятия, работающие в сфере горнорудной промышленности и драгоценных металлов в Таджикистане, за 9 месяцев текущего года произвели продукцию на сумму 4,45 млрд сомонӣ (свыше $470 млн), передает Авеста. До конца текущего года этот показатель планируется довести до 5,9 млрд. сомони.

Рост темпа производства по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года составил 11,3%, или на 452,9 млн сомони больше. За этот период объем производства предприятий горнорудной промышленности составил 27% от общего объема выпущенной промпродукции.

В целом объем продажи продукции предприятия указанной сферы за этот период составил свыше 4 млрд сомони (более $434,1 млн.). Свыше $311,7 млн приходится на экспорт товаров за рубеж. Рост экспорта продукции горнорудной промышленности и драгметаллов составил 12%.

По данным Минпрома, весь объем произведенного драгоценного металла реализован внутри страны. С целью увеличения запасов драгметаллов, между предприятиями отрасли, министерством финансов и Национальным банком подписаны соглашения о сотрудничестве на 2018 год.

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