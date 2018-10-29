РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане задержаны 10 подозреваемых в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Комитета национальной безопасности 27 октября задержали 10 жителей города Алматы, Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей.

Как сообщает пресс-служба КНБ Казахстана, они подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни посредством систематического распространения экстремистского контента в социальных сетях и мессенджерах интернета.

Всего в чатах и сообществах, в которых размещались религиозные материалы, состояли более 180 участников из числа верующих жителей 15 регионов республики.

Проверяются также данные о причастности отдельных из задержанных лиц к финансированию и иному пособничеству терроризму.

Следственные мероприятия продолжаются.

print
  • В Узбекистане задержаны граждане, подозреваемые в доставке наркотиков из Таджикистана и Кыргызстана
  • Грузия выбирает президента
  • В Ташкенте заработала кондитерская фабрика, готовая экспортировать продукцию на $10 млн в год
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×