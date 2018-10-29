В Казахстане задержаны 10 подозреваемых в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Комитета национальной безопасности 27 октября задержали 10 жителей города Алматы, Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей.

Как сообщает пресс-служба КНБ Казахстана, они подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни посредством систематического распространения экстремистского контента в социальных сетях и мессенджерах интернета.

Всего в чатах и сообществах, в которых размещались религиозные материалы, состояли более 180 участников из числа верующих жителей 15 регионов республики.

Проверяются также данные о причастности отдельных из задержанных лиц к финансированию и иному пособничеству терроризму.

Следственные мероприятия продолжаются.