В Казахстане задержаны 10 подозреваемых в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни
- Казахстан, происшествия
- 13:42, 29 октября 2018
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CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Комитета национальной безопасности 27 октября задержали 10 жителей города Алматы, Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей.
Как сообщает пресс-служба КНБ Казахстана, они подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни посредством систематического распространения экстремистского контента в социальных сетях и мессенджерах интернета.
Всего в чатах и сообществах, в которых размещались религиозные материалы, состояли более 180 участников из числа верующих жителей 15 регионов республики.
Проверяются также данные о причастности отдельных из задержанных лиц к финансированию и иному пособничеству терроризму.
Следственные мероприятия продолжаются.
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