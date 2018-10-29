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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане 8 ноября пройдет саммит ОДКБ

CA-NEWS (KZ) - Саммит лидеров государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Астане 8 ноября, сообщила в субботу пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«В первой половине дня 8 ноября в Астане состоится совещание министров иностранных дел ОДКБ, а во второй половине дня состоится сессия ОДКБ на уровне глав государств», - говорится в сообщении МИД.

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