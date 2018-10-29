В России 39 рабочих из Средней Азии и Турции заразились сальмонеллезом из-за некачественных продуктов в столовой

CA-NEWS (CA) - Массовое отравление рабочих произошло на стройке жилого дома в центре Москвы, в больницу были доставлены 39 человек, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

«В столовой на стройке жилого дома в Мукомольном проезде некачественными продуктами питания отравились рабочие, 39 из них были доставлены в инфекционную больницу, где им был поставлен диагноз «сальмонеллез». 18 из них были госпитализированы», - сказал собеседник агентства.

По его данным, все пострадавшие рабочие - граждане Турции и республик Средней Азии. В еде из их столовой были найдены болезнетворные бактерии. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»). Устанавливаются поставщики продуктов питания.