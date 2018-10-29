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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Запущен авиарейс Тараз–Екатеринбург

CA-NEWS (KZ) - В международном аэропорту «Аулие-Ата» города Тараза 29 октября состоялось торжественное мероприятие, приуроченное открытию нового рейса из Екатеринбурга.

По данным посольства Казахстана в России, полеты будут совершаться один раз в неделю по понедельникам. Вылет из Тараза в Екатеринбург в 01:00, прибытие – в 2:50. Вылет из Екатеринбурга в Тараз в 04:40, прилет в пункт назначения в 08:30 по местному времени.

Время в пути составит около 3 часов. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 235 пассажиров.

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