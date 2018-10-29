Делегация США во главе с замгоссекретаря завершила работу в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Исполняющая обязанности заместителя помощника государственного секретаря по делам Центральной Азии Эмилия Пума возглавила делегацию США во время пятых Ежегодных двусторонних консультаций США-Туркменистан, которые состоялись 25-26 октября в Ашхабаде, сообщает пресс-служба американского диппредставительства.

В Ашхабаде Эмилия Пума также встретилась с высокопоставленными должностными лицами правительства Туркменистана.

«Мы считаем, что Ежегодные двусторонние консультации являются краеугольным камнем отношений между США и Туркменистаном. Работая вместе как партнеры, наши две страны смогут построить более глубокие и более широкие отношения на благо наших двух замечательных народов», - отмечатила она в ходе встречи с туркменскими чиновниками.

Консультации коснулись всех сторон американо-туркменского сотрудничества и взаимодействия, в том числе и вопросов безопасности, торгово-экономических и двусторонних политических отношений. Делегации также обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере для развития социальных и культурных связей и обеспечения защиты прав человека, говорится в сообщении.