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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе обсудят перспективы развития народных ремесел

CA-NEWS (TJ) - Республиканская научно-практическая конференция на тему: «Народные ремесла: возрождение, состояние, развитие и перспективы» пройдет 31 октября в городе Душанбе, сообщает пресс-центр министерства культуры.

В конференции примут участие руководство и представители Минкультуры, Комитета по туризму при правительстве РТ, Союза ремесленников Таджикистана, Народно-демократической партии Таджикистана, Национального музея, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по делам молодежи и спорта, а также высших учебных заведений и музеев.

Участники конференции обсудят проблемы сферы, пути их решения и развития народных ремесел в стране.

Будут обсуждаться такие темы, как «Народные ремесла и пропаганда национальной культуры», «Народные ремесла и развитие туризма», «Таджикское золотошвейное искусство, «Национальная таджикская живопись графика и ее развитие».

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