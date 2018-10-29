В Казахстане саперы очищают 400 га полигонов от неразорвавшихся снарядов

CA-NEWS (KZ) - Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Сухопутных войск проводят плановую очистку полигонов, занимающих площадь более 400 га, из них порядка 20% расположены в горной местности.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана, очистка полигонов от неразорвавшихся боеприпасов проводится два раза в год. Основная задача заключается в уничтожении накладным взрывным способом неразорвавшихся снарядов и боеприпасов с целью обеспечения безопасности при проведении учебных занятий с личным составом.

При проведении мероприятий военнослужащие-саперы обеспечиваются специальными индивидуальными средствами защиты, бронежилетами, специальными защитными костюмами сапера, которые оснащены новейшими средствами поиска и разведки миноискателей, по обнаружению взрывоопасных предметов на глубине до 0,6 метров.

В ходе проводимых работ особое внимание уделяется состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ, совершенствованию учебно-материальной базы, вопросам жизнедеятельности и обустройства полевого лагеря и полигонной команды.