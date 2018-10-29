МВД Таджикистана организовало экскурсию для группы молодежи ГБАО

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана 26 октября организовало экскурсию по культурным и историческим местам Душанбе для группы молодежи из Горно-Бадахшанской автономной области, сообщает официальный сайт МВД республики.



Группу молодых людей сопровождали сотрудники МВД. В начале ознакомительной поездки молодежь посетила Исмаилитский центр в городе Душанбе, а затем Гиссарскую крепость, «Кохи Навруз», Национальную библиотеку, Парк национального флага, и парк имени устода Рудаки.

Ознакомительная поездка группы молодежи Горно-Бадахшанской автономной области была организована по инициативе руководства министерства внутренних дел.

Цель мероприятия – дружба между молодежью регионов республики, укрепление мира и стабильности в стране, отмечается в сообщении.

Напомним, после критики президента Таджикистана Эмомали Рахмона, давшего поручение установить законность и навести порядок на территории Горно-Бадахшанской автономной области, с 15 сентября текущего года в ГБАО работает соответствующий Межведомственный штаб.

16 октября в Хороге состоялось заседание штаба по итогам месячной работы, в ходе которого ответственные лица отчитались о проделанной в указанный период работе.

Обращаясь к родителям, родным и близким молодежи ГБАО представители центральной власти призвали их предостеречь своих детей от вступления в различные преступные группировки.

На том заседании было высказано мнение, что население различные регионов страны, в том числе ГБАО плохо осведомлены о жизни друг друга, и прозвучало предложение об организации экскурсий.