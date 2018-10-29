Долг «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 превысил $106 млн

CA-NEWS (TJ) - ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» подвело итоги производственной деятельности за девять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Сангтудинской ГЭС-1.

Производство электроэнергии осуществляется в соответствии с графиком поставки, подписанным между ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» и ОАХК «Барки точик». Согласно графику на 2018 год поставка электроэнергии предусматривает объем не менее 1915 млн кВт/ч. По состоянию на 30 сентября этого года задолженность ОАХК «Барки точик» перед ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составила 1,029 млрд. сомони ($106 млн). Объем оплаты за 9 месяцев текущего года не превышает 51%, что ведет к дальнейшему росту задолженности перед станцией.

За январь-сентябрь текущего года поставка электроэнергии запланирована в объеме 1353 млн кВт/ч, фактически было поставлено 1856 млн кВт/ч, что на 503 млн кВт/ч больше плана и на 39% больше аналогичного показателя 2017 года.

Согласно договору купли-продажи между ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» и ОАХК «Барки точик» годовой объем поставки электроэнергии должен составлять 2,7 млрд кВт/ч.

Общая стоимость электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1, поставленной ОАХК «Барки точик» за период с января по сентябрь 2018 г., составила 479,3 млн сомони ($51 млн) с учетом НДС.

За девять месяцев текущего года регламентные и ремонтные работы на Сангтудинской ГЭС-1 выполнены в полном объеме согласно утвержденному графику без возникновения внештатных ситуаций.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» – совместное российско-таджикское предприятие, созданное в феврале 2005 года с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на реке Вахш в Республике Таджикистан. Установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 составляет 670 МВт.

На долю Сангтудинской ГЭС-1 приходится до 10% совокупной выработки электроэнергии в Республике Таджикистан.