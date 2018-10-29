Около 750 тыс. тонн угля складировано для работы Душанбинской ТЭЦ-2

CA-NEWS (TJ) - Деятельность Душанбинской ТЭЦ-2 оказывает существенную помощь в энергообеспечении страны в осенне-зимний период.

Как сообщили «Авеста» в профильных энергетических ведомствах страны, в настоящее время ТЭЦ-2, не только производит электроэнергию, но также приступила к подаче тепла на некоторые объекты столичных районов Исмоили Сомони и Сино.

По данным источника, в настоящее время электроэнергия в ТЭЦ-2 производится в объеме 360 МВт или свыше 8,2 млн. кВт/ч в сутки. Показатели подачи тепла составляют 48,7 Гкал.

По данным госэнергохолдинга «Барки точик», подача тепла в столице осуществляется поэтапно со второй половины октября месяца, и в настоящее время тепловая энергия подается 816 объектам в столичных районах Сино и Исмоили Сомони.

В настоящее время продолжаются работы по подаче тепла другим объектам столицы. Согласно плану в текущий осенне-зимний период планируется обеспечить теплом 1,8 тыс. зданий в Душанбе. С этой целью, для стабильной работы Душанбинской ТЭЦ-2 складировано 746 тыс. тонн угля. Сейчас ежесуточный объем расхода угля в ТЭЦ-2 составляет 5 тыс. 318 тонн.

По данным министерства промышленности и новых технологий республики, объем производства угля в Таджикистане к началу второй половины октября 2018 года составил свыше 1,4 млн. тонн. Половину из добытого объема угля в стране приобретено Душанбинской ТЭЦ-2. Таким образом, указанный энергообъект способствует росту производства угля в стране.

В энергосекторе также отметили, что деятельность Душанбинской ТЭЦ-2 оказывает существенную помощь в деле энергообеспечения страны в осенне-зимний период.

ТЭЦ «Душанбе-2» может удовлетворить потребность столицы в электроэнергии почти на 60%. По мнению специалистов за счет использования тепла появится возможность экономии существенного объема электроэнергии.

В настоящее время ТЭЦ-2 достигает своей проектной мощности в производстве электроэнергии. Ежесуточная выработка электроэнергии на объекте составляет свыше 8,2 млн. кВт/ч.

Таджикские энергетики высоко ценят работу китайской компании TВЕА, которая реализовала данный проект с применением передовых технологий. На объекте установлены системы фильтрации — тканная и электрическая, которые обеспечивают выбросы в атмосферу ниже допустимой нормы.

Специальными газоочистителями перерабатывается до 99,8% выбросов. ТЭЦ-2 работает на угле.