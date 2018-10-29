В Венгрии открылся монгольский магазин одежды из пуха яка и верблюда

CA-NEWS (MNG) - На минувших выходных в Венгрии открылся магазин монгольского бренда «BODIO'S», который известен качественными изделиями из пуха яка и верблюда, передает Montsame.

Монгольская компания «Баялаг-Улзий» был создан в 1991 году в юго-западном регионе Монголии – в аймаке Баянхонгор, который лидирует в стране по количеству яков. С 2003 года компания занимается обработкой пуха яка и верблюда и производством кашемировых изделий с брендовым марком «BODIO'S».

В открытии нового магазина, расположенного в самом центре Будапешта (Budapest, Haris köz 5, 1052), приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Венгрии З.Батбаяр и другие почетные гости.

Монголия является одной из немногих стран, где обитают домашние яки. Когда говорят об одежде из шерсти яка, то подразумевают, что она сделана из пуха яка, так как яков не стригут, а вычесывают. В полученном сырье содержится множество волос. На следующем этапе шерсть яка перерабатывают, убирают волосы и оставляют чистый пух. Чем тщательнее очистка, тем выше качество конечных изделий.

На фабрике BODIO'S пух проходит восемь этапов очистки, тогда как везде ограничиваются двумя-тремя. Получается пух яка, по качеству напоминающий тончайший кашемир. При такой очистке сырья, больше половины первичного объема уходит в отходы, поэтому чем лучше очистка, тем ценнее и дороже изделия.