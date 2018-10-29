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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» перевела рейсы в Москву во Внуково

CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 28 октября начала выполнение рейсов из международного аэропорта Внуково. Первый борт авиакомпании НАК «Узбекистон хаво йуллари» встретили традиционной водной аркой приветствия, сообщили российские СМИ.

«Сегодня мы рады приветствовать нового партнера Международного аэропорта Внуково – авиакомпанию «Узбекские авиалинии»! Мы гордимся тем, что Национальный перевозчик Узбекистана выбрал нас для реализации своей полетной программы, потому что Внуково сегодня – это самый удобный аэропорт Москвы. В новом сезоне авиакомпания «Узбекские авиалинии» будет выполнять полеты из Внуково по 8 направлениям, открывая дополнительные возможности жителям России для путешествий в города Республики Узбекистан», – отметил Дмитрий Петрович Сапрыкин.

По данным узбекской стороны, за прошедшие 9 месяцев 2018 года узбекскими авиалиниями было выполнено около 3 000 рейсов между Узбекистаном и Москвой и перевезено более 0,5 млн пассажиров.

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