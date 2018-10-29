Монголия запретила праздновать Хеллоуин во всех школах

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии 25 октября объявило, что всем общеобразовательным школам в стране больше не разрешено праздновать Хеллоуин, передает Xinhua.

В последние годы Хеллоуин широко отмечается в Монголии, особенно в общеобразовательных школах, отчасти из-за влияния изучения английского языка.

По словам министра образования, культуры, науки и спорта, монгольские родители жалуются на празднование Хеллоуина, заявив, что это западная традиция и противоречит культуре Монголии.

Хэллоуин - это праздник, который отмечается во многих странах 31 октября в канун Дня всех святых. Хеллоуин восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии.