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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия запретила праздновать Хеллоуин во всех школах

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии 25 октября объявило, что всем общеобразовательным школам в стране больше не разрешено праздновать Хеллоуин, передает Xinhua.

В последние годы Хеллоуин широко отмечается в Монголии, особенно в общеобразовательных школах, отчасти из-за влияния изучения английского языка.

По словам министра образования, культуры, науки и спорта, монгольские родители жалуются на празднование Хеллоуина, заявив, что это западная традиция и противоречит культуре Монголии.

Хэллоуин - это праздник, который отмечается во многих странах 31 октября в канун Дня всех святых. Хеллоуин восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии.

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