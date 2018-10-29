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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Афганистана у офиса Независимой избирательной комиссии прогремел взрыв. ИГ взяло ответственность за теракт

CA-NEWS (CA) - Взрыв прогремел у офиса Независимой избирательной комиссии в столице Афганистана, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой представителя главы полиции Кабула.

По данным телеканала, взрыв произошел около 8.15 по местному времени.

Полиция подтвердила телеканалу, что один полицейский погиб и четыре сотрудника Независимой избирательной комиссии пострадали при взрыве. Между тем, избирательная комиссия сообщила телеканалу, что погибли один полицейский и один мирных житель, также пострадали пять сотрудников избиркома.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

«ИГ взяла на себя ответственность за атаку террориста-смертника рядом с офисом избирательной комиссии в Кабуле», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter телеканала 1TV.

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