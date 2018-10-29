В столице Афганистана у офиса Независимой избирательной комиссии прогремел взрыв. ИГ взяло ответственность за теракт

- Азия и мир, общество
- 15:58, 29 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - Взрыв прогремел у офиса Независимой избирательной комиссии в столице Афганистана, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой представителя главы полиции Кабула.
По данным телеканала, взрыв произошел около 8.15 по местному времени.
Полиция подтвердила телеканалу, что один полицейский погиб и четыре сотрудника Независимой избирательной комиссии пострадали при взрыве. Между тем, избирательная комиссия сообщила телеканалу, что погибли один полицейский и один мирных житель, также пострадали пять сотрудников избиркома.
#Kabul - Police confirm 1 policeman killed and 4 IEC staff members wounded in suicide attack however #IEC says 1 policeman and 1 civilian killed and 5 IEC employees wounded #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 29 октября 2018 г.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
«ИГ взяла на себя ответственность за атаку террориста-смертника рядом с офисом избирательной комиссии в Кабуле», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter телеканала 1TV.