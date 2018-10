В столице Афганистана у офиса Независимой избирательной комиссии прогремел взрыв. ИГ взяло ответственность за теракт

CA-NEWS (CA) - Взрыв прогремел у офиса Независимой избирательной комиссии в столице Афганистана, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой представителя главы полиции Кабула.

По данным телеканала, взрыв произошел около 8.15 по местному времени.

Полиция подтвердила телеканалу, что один полицейский погиб и четыре сотрудника Независимой избирательной комиссии пострадали при взрыве. Между тем, избирательная комиссия сообщила телеканалу, что погибли один полицейский и один мирных житель, также пострадали пять сотрудников избиркома.

#Kabul - Police confirm 1 policeman killed and 4 IEC staff members wounded in suicide attack however #IEC says 1 policeman and 1 civilian killed and 5 IEC employees wounded #Afghanistan