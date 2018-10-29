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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Антииммигрантская партия AfD впервые вошла во все региональные парламенты Германии

CA-NEWS (CA) - Две партии правящей в Германии коалиции - Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - понесли крупные потери на парламентских выборах в федеральной земле Гессен, проходивших в воскресенье, 28 октября, пишет DW.

Согласно официальным предварительным результатам, ХДС получает 27% голосов, а СДПГ - 19,8%. Социологи объясняют столь значительные потери недовольством избирателей в первую очередь работой берлинской правящей коалиции, сформированной всего-то в марте 2018 года.

Партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которая требует пересмотреть условия членства ФРГ в Евросоюзе и настаивает на изменении миграционного законодательства, получила 13,1% на выборах в парламент земли Гессен (в этой земле расположена финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне) на западе страны. Это означает, что она впервые пробилась в законодательные собрания всех 16 регионов страны.

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