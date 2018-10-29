В районе Рудаки мужчина вместе с сыном обворовал бывшую супругу

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане житель района Рудаки подозревается в совершении кражи. Вместе со своим сыном мужчина обворовал свою бывшую супругу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

В ОМВД-1 района Рудаки обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина заявила, что 27 октября текущего года ее 46-летний бывший супруг вместе со своим 19-летним сыном проникли в ее спальню и похитили $27 тыс.

По данному факту проводится соответствующее расследование, отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.