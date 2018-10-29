Китай выделит $130 млн на строительство зданий парламента и правительства в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Китай предоставит правительству Таджикистана безвозмездную помощь для подготовки и реализации проекта по строительству здания парламента и здания правительства в размере 900 миллионов китайских юаней ($129,5 млн.) вместо $215 млн о которых ранее говорилось, передает «Азия-Плюс» со ссылкой на соглашение между правительствами Таджикистана и КНР о предоставлении безвозмездной помощи.

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Документ был подписан в середине текущего месяца в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Душанбе.

Предварительные договоренности относительно выделения Китаем безвозмездной помощи для строительства зданий правительства и парламентского комплекса в Душанбе были достигнуты в сентябре прошлого года в ходе госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Пекин. Тогда по итогам визита в таджикском правительстве говорили о предоставлении 1,5 миллиарда юаней ($215 млн.).

Строительству парламентского и правительственного комплекса в Душанбе президент Таджикистана и китайский премьер дали старт 13 октября.

Новое здание парламента будет построено по столичному проспекту Рудаки, высота основного здания составит 49,7 метров, а с учетом купола высота достигнет 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса займет 42 тыс. 874 квадратных метра.

Здание правительства Таджикистана будет расположена в центре Душанбе на территории проспектов Рудаки и Исмоили Сомони на площади 10,27 га, где будут построены 15-этажное здание правительства и два 13-этажных здания подведомственных правительству управлений.