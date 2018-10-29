Эмомали Рахмон назначил послов Таджикистана в Италии и Омане
- Таджикистан, политика
- 17:22, 29 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил чрезвычайных и полномочных послов РТ в Омане и Италии, сообщает пресс-служба главы государства.
Указом президента посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода назначен послом Таджикистана в Омане по совместительству.
Другим президентским указом посол Таджикистана в Франции Джамолиддин Убайдулло назначен послом Таджикистана в Италии по совместительству.
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