РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон назначил послов Таджикистана в Италии и Омане

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил чрезвычайных и полномочных послов РТ в Омане и Италии, сообщает пресс-служба главы государства.

Указом президента посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода назначен послом Таджикистана в Омане по совместительству.

Другим президентским указом посол Таджикистана в Франции Джамолиддин Убайдулло назначен послом Таджикистана в Италии по совместительству.

print
  • В Узбекистане задержаны граждане, подозреваемые в доставке наркотиков из Таджикистана и Кыргызстана
  • Грузия выбирает президента
  • Туркменистан за неделю продал дизтопливо, карбамид, стекло и пряжу на $40 млн
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×