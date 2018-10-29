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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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СМИ Узбекистана сообщили об ожидаемом увольнении заместителя премьер-министра Зойира Мирзаева
Предыстория: В Узбекистане обсуждают скандальное фото с фермерами, которых заставили стоять в воде

CA-NEWS (UZ) - Ожидается увольнение заместителя премьер-министра Узбекистана Зойира Мирзаева, сообщают источники Kun.uz в правительстве.

Напомним, в декабре 2016 года в соответствии с указом президента Мирзаев Зойир Тоирович был утвержден на должность заместителя премьер-министра, министра сельского и водного хозяйства - руководителя комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров.

При этом, в феврале 2018 года Зойир Мирзаев потерял пост министра сельского и водного хозяйства, но сохранил пост заместителя премьер-министра Узбекистана и руководителя комплекса.

Имя Зоира Мирзаева прозвучало в свете недавнего инцидента с фермерами, которых заставили стоять по колено в воде в Аккурганском районе под Ташкентом. По данным издания, на месте инцидента присутствовал вице-премьер Зоир Мирзаев, который таким образом решил наказать шестерых чиновников, не обеспечивших полив пшеничных полей.

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