Таджикистан и Туркменистан договорились о достройке ж/д через Афганистан

CA-NEWS (TM) - Таджикистан и Туркменистан достигли договоренности о строительстве железной дороги через Афганистан в рамках проекта ТАТ, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана

«Вопрос достройки дороги обсуждался в минувшую пятницу в ходе прошедшего в Душанбе очередного заседания совместной межправительственной таджикско-туркменской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», - говорится в сообщении.

На заседании была отмечена необходимость активизации работ по строительству этого важного инфраструктурного проекта – строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, с целью его своевременного ввода в эксплуатацию.

Напомним, меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан был подписан в марте 2013 года президентами трех стран.

Меморандум о реализации проекта ТАТ подписали весной 2013 года президенты Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Первая очередь железной дороги Атамырат-Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) была запущена в конце 2016 года.

Позже реализация проекта приостановилась из-за маршрута железной дороги по территории Афганистана. В частности, Таджикистан предложил путь протяженностью 160 километров, афганистанский вариант предполагал строительство ж/д протяженностью более 500 километров.

Месяц назад туркменское внешнеполитическое ведомство выразило «недопонимание» заявлением посла Таджикистана в Узбекистане Содика Ашурбойзода по поводу приостановки строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан «до лучших времен». Отмечалось, что комментарии туркменской стороны по вышеназванному заявлению в официальном порядке доведены до МИД Таджикистана.

В интервью российскому изданию «Коммерсантъ», посвященном развитию транзитных транспортных потоков в Узбекистане, посол Ашурбойзода отметил, что улучшение отношений с Узбекистаном заставило Душанбе «отложить до лучших времен» идею железной дороги из Туркменистана до Таджикистана через север Афганистана.