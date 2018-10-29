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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Таджикистана: осужденный заочно экс-глава УБНОН находится в международном розыске

CA-NEWS (TJ) - Генерал Файзулло Гадоев, экс-начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Таджикистана, на днях заочно осужденный на 28 лет, находится в международным розыске. Об этом Радио Озоди сообщил Умарджони Эмомали, пресс-секретарь правоохранительного ведомства Таджикистана.

15 октября Верховный суд Таджикистана заочно приговорил к 28 годам лишения свободы генерала-майор милиции Файзулло Гадоева, экс-начальника УБНОН МВД РТ.

Источник в ВС Таджикистана сообщил, что бывшего высокопоставленного милицейского чиновника обвинили, в том числе, в незаконном обороте наркотиков, получении взятки в крупном размере и злоупотреблении служебным положением. "Всего же экс-главе УБНОН МВД Таджикистана обвинение предъявлено по пяти статьям Уголовного кодекса страны", - отметил источник.

Верховный суд РТ также решил конфисковать имущество подсудимого в пользу государства. Файзулло Гадоев лишен лишен государственных наград и звания «генерал-майор милиции».

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