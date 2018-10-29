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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Приток прямых инвестиций России в Казахстан вырос в 1,5 раза

CA-NEWS (KZ) - В Казани 27 октября состоялось XX заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией под председательством первого вице-премьер-министра РК Аскара Мамина и первого заместитель председателя правительства Антона Силуанова.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, в ходе заседания вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, мирного использования атомной энергии, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и науки, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, культуры, туризма, межрегионального и приграничного сотрудничества, а также взаимодействия деловых кругов двух стран.

А.Мамин отметил успешность взаимоотношений между Казахстаном и Россией на всех уровнях межгосударственных связей.

Так, в 2017 году зафиксирован рост объемов взаимной торговли между странами на 34,1%, составив $17,5 млрд. Сохраняется положительная динамика показателей взаимной торговли, что указывает на наличие возможностей для увеличения товарооборота до $20 млрд.

Россия является одним из основных инвестиционных партнеров Казахстана, приток инвестиций за последние 12 лет (2005-2017 годы) составил $12 млрд. Приток прямых инвестиций из РФ в РК за I полугодие 2018 ода увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $821 млн.

В активной стадии реализации находятся 50 инвестиционных проектов на общую сумму $3,6 млрд, с созданием более 12 тыс. новых рабочих мест.

В ходе заседания также отмечено, что одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия Казахстана и России является межрегиональное и приграничное сотрудничество.

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