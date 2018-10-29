В Сети опубликовали первые изображения российского вертолета будущего

CA-NEWS (TM) - В Сети появились снимки концепта российского боевого вертолета, фотографии опубликовал американский журнал Defence Blog.

Судя по изображениям концепта, его разработкой занимается конструкторское бюро "Камов". При этом разрабатываемый вертолет будет иметь крылья и убираемое шасси.

По данным издания Scramble Magazine, у вертолета будут крылья и убираемое шасси. Кресла в кабине экипажа будут расположены рядом друг с другом. Также утверждается, что вертолет сможет развивать скорость до 700 км/ч.

При этом не указывается, когда и где был представлен проект вертолета.