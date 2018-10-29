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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минниханов принял вице-премьера Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президентом Татарстана Рустам Минниханов 27 октября принял первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, прибывшего в Казань с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства РК, в ходе встречи стороны отметили динамичное сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений между странами, в том числе в торгово-экономической сфере, подчеркнув заинтересованность в расширении экономических и инвестиционных связей.

По итогам 2017 года внешнеторговый оборот увеличился в 1,7 раза и составил более $700 млн. По итогам I полугодия 2018 года показатель взаимного товарооборота вырос на 67% и составил почти $400 млн. В текущем году есть возможность для достижения объема взаимного товарооборота до $1 млрд.

А.Мамин и Р.Минниханов отметили необходимость развития сотрудничества в сфере машиностроения, транспорта и логистики, нефтехимии, агропромышленного комплекса, ИТ-технологий, малой авиации и др.

В завершение встречи они подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном.

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