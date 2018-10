В Индонезии спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил

CA-NEWS (CA) - После крушения самолета Boeing 737 MAX у берегов Индонезии выживших нет, заявил представитель национального агентства по преодолению ЧС.

«В результате крушения выживших нет», - заявил представитель агентства РИА Новости.

Представитель агентства также сообщил о том, что спасатели обнаружили на месте крушения самолета Lion Air взорвавшийся топливный бак.

«Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает», - сказал он.

