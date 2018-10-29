РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане с начала эпидсезона не было случаев гриппа, однако зарегистрированы более 35 тыс. случаев ОРВИ

CA-NEWS (KZ) - В Казахстанае эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу стабильная.

По данным Комитета охраны общественного здоровья, случаев гриппа не зарегистрировано, отмечается циркуляция не гриппозных респираторных вирусов (парагрипп, риновирус, аденовирус и другие).

С начала эпидсезона (с 1 октября) зарегистрировано более 35 тысяч случаев ОРВИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена на 11%. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет (66,1 %).

С начала кампании привито от гриппа 8,5% населения республики, в том числе детей до 14 лет – 31%, взрослых – 69%. Поствакцинальные осложнения не регистрировались.

В ведомстве отмечают, что профилактика гриппа и ОРВИ направлена на укрепление собственных защитных сил организма и проводится параллельно с вакцинацией.

В качестве неспецифической защиты применяются иммунокоррегирующие препараты (анаферон, интерферон, виферон, индуктор интерферона), противовирусные мази (оксалиновая, антивир и др), поливитамины.

Необходимо избегать контакта с больными ОРВИ людьми, при контакте с больными одевать маску, мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы), закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки или салфетки, не трогать грязными руками глаза, нос и рот, избегать посещения мест скопления людей (зрелищные и спортивные мероприятия, собрания, встречи), регулярно проветривать помещение, вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами).

Необходимо проводить закаливание организма: от полоскания горла холодной водой, до контрастного душа и бассейна.

При нахождении больного дома необходимо обеспечить его изоляцию, использовать маски, как больному, так и здоровым.

Во избежание распространения инфекции в общественном транспорте, в очереди к врачу необходимо вызвать врача на дом.

print
  • Грузия выбирает президента
  • В Узбекистане задержаны граждане, подозреваемые в доставке наркотиков из Таджикистана и Кыргызстана
  • В Ташкенте заработала кондитерская фабрика, готовая экспортировать продукцию на $10 млн в год
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×