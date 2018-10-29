Генпрокуратура Узбекистана обещает привлечь к ответственности всех виновников случая с фермерами

- Узбекистан, общество
- 17:42, 29 октября 2018
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|Предыстория: В Узбекистане обсуждают скандальное фото с фермерами, которых заставили стоять в воде
|Продолжение: СМИ Узбекистана сообщили об ожидаемом увольнении заместителя премьер-министра Зойира Мирзаева
CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана отреагировала на инцидент со стоящими в арыке фермерами, сообщают местные СМИ.
Как сообщили узбекистанские издания, Генпрокуратура выступила с заявлением, в котором обещает привлечь "к ответственности вне зависимости от должности и статуса". В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
На сайте Генпрокуратуры никаких заявлений и комментариев по этому поводу на момент публикации материала не было.
Напомним, что инцидент со стоящими в воде шестью мужчинами на хлопковом поле произошел 27 октября в Акурганском районе Ташобласти. Сообщается, что на месте инцидента присутствовал также вице-премьер Зоир Мирзаев, который таким образом решил наказать шестерых чиновников, не обеспечивших полив пшеничных полей.