Узбекистан и ООН проведут конференцию по Центральной Азии в 2019 году

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и ООН в феврале 2019 года проведут в Ташкенте конференцию «Центральная Азия — новые возможности и перспективы регионального сотрудничества» накануне встречи глав государств региона. Об этом сообщает Газета.uz, ссылаясь на заместителя министра иностранных дел республики Дильшод Ахатов.

29 октября в Ташкенте открылось первое заседание Центральноазиатского экспертного форума с участием руководителей специалистов центров стратегических исследований стран региона. Организаторами мероприятия выступили Институт стратегических и международных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

По словам Дильшода Ахатова, в работе конференции планируется участие международных политологов и ученых, экспертов известных аналитических центров из Центральной Азии, России, Китая США, Европы, а также представителей ведущих международных организаций и финансовых структур.

Специальный представитель генерального секретаря ООН, глава РЦПДЦА Наталья Герман отметила, что конференция, в свою очередь, позволит разработать предложения для повестки второй консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии, запланированной в марте 2019 года в Ташкенте.

Директор ИСМИ Владимир Норов, открывая экспертный форум, выразил мнение, что странам Центральной Азии было бы целесообразно выработать общую стратегическую концепцию на среднесрочную и долгосрочную перспективы регионального сотрудничества.

В марте в Астане состоялась первая консультативная встреча глав государств стран Центральной Азии. Впервые идею провести неформальную встречу руководителей стран региона озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.