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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Иран обсудили мирные межафганские переговоры

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе со Специальным представителем Президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым 21-24 октября года посетила с рабочим визитом Иран.

В ходе поездки делегация ознакомилась с транспортно-коммуникационными проектами, осуществляемыми на приграничной с Афганистаном территории, прежде всего инфраструктурой новой железнодорожной ветки «Хаф – Герат», а также с возможностями морского порта Чабахар.

Также были проведены встречи и переговоры с руководством Министерства иностранных дел и Организации железных дорог Ирана, сообщили в МИД.

Стороны обсудили пути содействия решению афганской проблемы, в частности запуска мирных межафганских переговоров, а также перспективы сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов в Афганистане.

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