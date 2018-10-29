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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекская Ravon начала поставки автомобилей на Российский рынок

CA-NEWS (UZ) - Автомобильная компания Ravon (автомобилестроительная марка Узбекистана, принадлежит UzAutoSanoat — владелец — центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан) снова начала поставки машин в Россию, сообщает Автостат 29 октября.

Ранее поставки автомобилей узбекской марки в Россию приостановили в конце весны на фоне роста продаж в первом квартале на 152%.

Машины уже завезли в автосалоны Уфы, но пока транспортные средства не продают, так как окончательные цены на авто еще не утвердили. В связи с высоким спросом в первом квартале этого года производитель повысил цену на машины.

По предварительным данным за седан R3 в максимальной комплектации дилер намерен просить 1,05 млн рублей ($15,2 тыс по курсу ЦБ РФ), за аналогичный R4 — 1,08 млн, тогда как ранее они стоили 579 и 629 тыс. рублей ($8,8 тыс-$9,5 тыс).

Россияне за 2017 год приобрели 4,58 тыс малолитражек Ravon. Оборот компании составил 2,07 млрд рублей ($30,5 млн).

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