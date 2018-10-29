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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр обороны рассказал Назарбаеву о готовности казахстанских миротворцев к миссиям ООН
Предыстория: Назарбаев ратифицировал меморандум об отправке 120 казахстанских миротворцев в Ливан

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 октября встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава оборонного ведомства доложил о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также о приоритетных направлениях их дальнейшего развития.

Н.Ермекбаев проинформировал также о предпринимаемых мерах по повышению уровня боевой подготовки, обеспечению армии вооружением и решению вопросов социального обеспечения военнослужащих. Кроме того, министр остановился на деятельности казахстанского контингента в составе миротворческих миссий.

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