Министр обороны рассказал Назарбаеву о готовности казахстанских миротворцев к миссиям ООН
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 октября встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым.
Как сообщает пресс-служба Акорды, глава оборонного ведомства доложил о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также о приоритетных направлениях их дальнейшего развития.
Н.Ермекбаев проинформировал также о предпринимаемых мерах по повышению уровня боевой подготовки, обеспечению армии вооружением и решению вопросов социального обеспечения военнослужащих. Кроме того, министр остановился на деятельности казахстанского контингента в составе миротворческих миссий.
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