В Душанбе пройдет «Фестиваль плова»

CA-NEWS (TJ) - По решению мэра Душанбе Рустама Эмомали в Душанбе пройдет «Фестиваль плова». Он состоится 10 ноября в обновленном городском парке культуры и отдыха им. Фирдавси, сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службы администрации главы города.

«На сегодняшний день на стадии разработки находятся вопросы, связанные с количеством поваров, которые примут участие в фестивале, а также вопросы поощрения активных участников», - сказали в пресс-службе.

По данным источника, «Фестиваль плова» проводится с целью пропаганды культуры гостеприимства таджиков, поварского искусства, защита национальных ценностей и уважение к культурному наследию таджикского народа.