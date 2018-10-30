Американские компании задумались о выводе производства из Китая из-за торговой войны

CA-NEWS (CA) - Более 70 процентов американских компаний, осуществляющих деятельность в южном Китае, рассматривают вопрос о том, чтобы на время отказаться от дальнейших инвестиций в регионе и частично или полностью перенести свое производство в другие страны на фоне торговой войны, которая отрицательно сказывается на прибыли, свидетельствует опубликованное в понедельник исследование, передает Reuters.

Согласно опросу, проведенному Американской торговой палатой в южном Китае среди 219 компаний, треть из которых заняты в обрабатывающем секторе, американские фирмы, работающие в Китае, полагают, что они в большей степени, чем компании из других стран, страдают от торгового спора.

Шестьдесят четыре процента компаний сообщили, что обдумывают возможность переноса своих производственных линий за пределы Китая, но лишь один процент планирует создание производственных баз в Северной Америке.

«Тогда как более 70 процентов американский компаний рассматривают возможность отсрочки или отказа от инвестиций в Китае и переноса части или всего производства из Китая, лишь половина их китайских конкурентов разделяют эти соображения», - говорится в докладе Американской торговой палаты.

Как показало исследование, торговая война приводит к смещению как цепей поставок, так и промышленных кластеров, главным образом в сторону Юго-Восточной Азии.

Американские компании сообщают об усилении конкуренции со стороны фирм во Вьетнаме, Германии и Японии, тогда как китайские компании отмечают рост конкуренции со стороны Вьетнама, Индии, США и Южной Кореи.

Клиенты просят сбавить темпы выполнения заказов или не размещают их вообще, сказал Рейтер президент Американской торговой палаты в южном Китае Харлей Сейедин.

«Вполне возможно, что люди воздерживаются от размещения заказов, пока ситуация не станет более определенной, а также вполне возможно, что они переходят к другим конкурентам, готовым предлагать более дешевую продукцию, иногда даже и в убыток, для получения доли рынка. Один из самых сложных моментов с рыночной долей связан с тем, что если потеряешь ее, то ее очень трудно вернуть», - сказал он.

Компании, занятые в секторе оптовой и розничной торговли, в наибольшей степени страдают от американских пошлин, тогда как предприятия, связанные с сельским хозяйством, сильнее страдают от китайских мер, показало исследование.

Опрос был проведен с 21 сентября по 10 октября, вскоре после того, как США ввели дополнительные пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 миллиардов. В ответ Пекин ввел пошлины на импорт американских товаров стоимостью $60 миллиардов, обострив торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Примерно 80 процентов компаний, участвовавших в опросе, сообщили, что пошлины отрицательно повлияли на их деятельность, при этом воздействие американских пошлин оказалось несколько сильнее, чем китайских.

Около 85 процентов американских компаний отметили, что пострадали от пошлин по сравнению с 70 процентами китайских компаний.

Наибольшее беспокойство у компаний вызывает повышение стоимости реализуемых товаров, которое приводит к снижению прибыли. Среди других сложностей - управление закупками и сокращение продаж.