Спикер парламента Шри-Ланки находится в Монголии с официальным визитом

CA-NEWS (MNG) - С 28 октября по 1 ноября в Улан-Баторе пребывает с официальным визитом спикер парламента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Кару Джаясурия по приглашению председателя парламента (ВГХ) страны М.Энхболда, передает Монголия Сейчас.

В рамках визита пройдут официальные переговоры между спикерами парламентов Монголии и Шри-Ланки и будет подписан Меморандум о взаимопонимании по установлению межпарламентских отношений и сотрудничества.

Кару Джаясурия примет президент Монголии Х.Баттулга, а также состоится встреча с премьер-министром страны У.Хурэлсухом. В ходе своего визита спикер парламента Шри-Ланки примет участие в церемонии открытия Почётного Консульства Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Улан-Баторе (30 октября).