РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спикер парламента Шри-Ланки находится в Монголии с официальным визитом

CA-NEWS (MNG) - С 28 октября по 1 ноября в Улан-Баторе пребывает с официальным визитом спикер парламента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Кару Джаясурия по приглашению председателя парламента (ВГХ) страны М.Энхболда, передает Монголия Сейчас.

В рамках визита пройдут официальные переговоры между спикерами парламентов Монголии и Шри-Ланки и будет подписан Меморандум о взаимопонимании по установлению межпарламентских отношений и сотрудничества.

Кару Джаясурия примет президент Монголии Х.Баттулга, а также состоится встреча с премьер-министром страны У.Хурэлсухом. В ходе своего визита спикер парламента Шри-Ланки примет участие в церемонии открытия Почётного Консульства Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Улан-Баторе (30 октября).

print
  • Неформальные лидеры ГБАО просят встречи с президентом Таджикистана
  • Узбекская Ravon начала поставки автомобилей на Российский рынок
  • Минниханов принял вице-премьера Казахстана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×