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  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане в результате ДТП погиб велосипедист

CA-NEWS (TJ) - 7-го октября примерно в 05:20 утра, водитель автомашины марки “Опель-Астра”, Хамроев Файзулло, 1956, года рождения, следуя на автодороге сельского джамоата Чимтеппа потеряв контроль над управлением, совершил наезд на граждан, Усмонова Х.Х, 1996 года рождения и Гозиева Ё.М, 2000 года рождения, жителей Восейского района, который на тот момент передвигались на одном велосипеде, сообщает пресс-служба МВД РТ.

В результате пострадавший Усмонов Х.Х., скончался на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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