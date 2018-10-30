С начала года Минтруда Казахстана трудоустроило около 460 тыс. человек

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана 30 октября рассмотрело ход реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы и проект ее актуализации в статусе государственной программы.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в целях повышения эффективности действующих инструментов и дополнения новыми мерами в программу предусматривается внесение изменений. Основной ее целью является повышение квалификации трудовых ресурсов, развитие массового предпринимательства и вовлечение в продуктивную занятость самозанятого и безработного населения.

По словам главы ведомства Мадины Абылкасымовой, в 2018 году на реализацию программы выделено 112,9 млрд тенге, до конца года планируется охватить мерами содействия занятости 571 тыс. граждан.

«По итогам 10 месяцев текущего года освоено 82,5 млрд тенге. По состоянию на октябрь реализация действующей программы позволила охватить мерами содействия занятости более 563 тыс. граждан или 99% от плана на год. Из них трудоустроено 458 тыс. человек, в том числе на постоянные рабочие места 327 тыс. человек или 71%», - сообщила министр.

По первому направлению программы «массовое обучение по востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам» в рамках бесплатного технического и профессионального обучения с 1 сентября 20 тыс. молодых людей приступили к обучению, что составляет 99% от плана на год. По состоянию на октябрь порядка 40 тыс. участников программы направлены на краткосрочное профессиональное обучение, что составляет 107% от годового плана. В целом по республике из завершивших краткосрочное профессиональное обучение трудоустроено 18 тыс. человек.

Второе направление программы нацелено на развитие массового предпринимательства. В рамках микрокредитования на селе и в городах по состоянию на октябрь освоено 42 млрд тенге.

М. Абылкасымова доложила, что всего с начала года выдано 9801 микрокредитов или 70% от годового плана, из них на селе 8778, в городах - 1023. Из числа выданных микрокредитов на поддержку стартап-проектов пришлось 6717 микрокредитов, на развитие нового направления якорной кооперации - 620, на расширение собственного дела - 2464. Получателями микрокредитов дополнительно создано 9117 рабочих мест. По проекту «Бастау-Бизнес» за 10 месяцев обучением охвачено 24 тыс. человек или 86% от годового плана, из которых 16 тыс. участников защитили свои бизнес проекты, из них микрокредиты получили 5,1 тыс. человек.

В рамках третьего направления программы по состоянию на октябрь на субсидируемые рабочие места трудоустроено 128 тыс. человек или 136% от плана на год, из них на социальные рабочие места - 22 тыс. (125%), на молодежную практику - 26 тыс. (123%) и на общественные работы - 80 тыс. (107%). Через электронную биржу труда на постоянные рабочие места трудоустроено порядка 336 тыс. человек.