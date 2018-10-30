РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туристический потенциал Таджикистана представили на форуме в Германии

CA-NEWS (TJ) - 26 октября этого года посольство Таджикистана в Германии приняло участие в туристическом Форуме, посвященном теме «Шелковый Путь», который состоялся по инициативе туристической фирмы «China Tours» и посольства Китайской Народной Республики в Германии, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе форума посольство Таджикистана ознакомило участников мероприятия с достижениями страны в области туризма и возможностями привлечения инвестиций в экономику Таджикистана.

Во время интерактивной дискуссии с участием представителей посольств стран Шелкового Пути, в том числе Китайской Народной Республики и стран Центральной Азии, состоялся обмен мнениями по вопросам развития регионального туризма, возможностей сотрудничества и существующих проблем, а также были даны ответы на вопросы представителей туристических фирм и заинтересованных кругов страны пребывания, касающихся состояния туристической инфраструктуры, инвестиционного климата и возможности создания совместных туристических компаний.

На форуме также был организован туристический уголок Республики Таджикистан, посредством которого участникам были представлены туристические материалы и различные брошюры.

print
  • В Таджикистане нашли фрагмент изменённого временем метеорита
  • Монгольские дети тратят 303 минуты на просмотр телепередач в выходные дни, - исследование
  • Президент Академии наук Таджикистана предложил открыть в Москве таджикскую школу
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×