Туристический потенциал Таджикистана представили на форуме в Германии

CA-NEWS (TJ) - 26 октября этого года посольство Таджикистана в Германии приняло участие в туристическом Форуме, посвященном теме «Шелковый Путь», который состоялся по инициативе туристической фирмы «China Tours» и посольства Китайской Народной Республики в Германии, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе форума посольство Таджикистана ознакомило участников мероприятия с достижениями страны в области туризма и возможностями привлечения инвестиций в экономику Таджикистана.

Во время интерактивной дискуссии с участием представителей посольств стран Шелкового Пути, в том числе Китайской Народной Республики и стран Центральной Азии, состоялся обмен мнениями по вопросам развития регионального туризма, возможностей сотрудничества и существующих проблем, а также были даны ответы на вопросы представителей туристических фирм и заинтересованных кругов страны пребывания, касающихся состояния туристической инфраструктуры, инвестиционного климата и возможности создания совместных туристических компаний.

На форуме также был организован туристический уголок Республики Таджикистан, посредством которого участникам были представлены туристические материалы и различные брошюры.