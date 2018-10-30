В городах Казахстана выданы микрокредиты на $30 млн

CA-NEWS (KZ) - В схеме микрокредитования Казахстана задействованы 7 банков второго уровня и 2 микрофинансовые организации. Об этом 30 октября на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По его словам, сумма выделенных средств для микрокредитования в городах в 2018 году составляет 17 млрд тенге ($46,1 млн). В настоящее время освоено 11,1 млрд тенге ($30 млн) и профинансировано 1042 проекта.

«По состоянию на 1 января 2018 года, по данным налоговых органов, участниками программы, получившими микрокредиты в 2017 году, произведено продукции на сумму 7,6 млрд тенге ($20,6 млн), создано и сохранено порядка 1000 рабочих мест, а также выплачено налогов в бюджет размере 299 млн тенге ($811,4 тыс.). Мы ожидаем значительное увеличение показателей эффективности после оценки налоговой отчетности бизнеса по итогам года, то есть после полного цикла использования бюджетных средств в экономике», - сказал глава ведомства.

В разрезе отраслей экономики наибольшее число заемщиков представляют сектора торговли, услуг, обрабатывающей промышленности и строительства. По гарантированию микрокредитов в 2018 году заключено 320 договоров гарантирования на сумму 1,9 млрд тенге ($5,2 млн). Практически по каждому третьему займу предоставлены гарантии, добавил он.