Монголия и Россия провели совместные пожарно-тактические учения

CA-NEWS (MNG) - Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии совместно с главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю составили планы работы по предотвращению стихийных бедствий и аварий, передает Montsame.

В рамках этих планов, на днях в сомоне Чулуунхороо аймака Дорнод был организован обучающий семинар на тему «Переходы государственной границы по упрощенным правилам при лесных и степных пожарах». В ходе семинара региональные пожарные Монголии и России ознакомились с техникой и оборудованием обеих сторон, необходимым для охраны лесов и степей от пожаров и спасатели прошли пожарно-тактические учения.

Мероприятие стало уже традиционным. По сообщению управления по чрезвычайным ситуациям аймака Дорнод, ежегодные монголо-российские совместные учения огнетушителей дают самые эффективные результаты - на территории аймака Дорнод не было зарегистрировано ни одного трансграничного пожара. В этот раз в учениях приняли участие более 30 сотрудников и спасателей управления по чрезвычайным ситуациям аймака Дорнод и главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю.