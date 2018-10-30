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  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане к 2023 году запустят производство бензина из метанола

CA-NEWS (UZ) - Южнокорейская компания GS Engineering & Construction Corporation в конце 2022 года запустит в Узбекистане производство бензина из метанола.

В постановлении президента «О мерах по ускоренному развитию химической промышленности Республики Узбекистан» включена организация производства высокооктанового бензина на базе АО «Навоиазот» предварительной стоимостью 200 млн долларов, сообщают местные СМИ.

Согласно графику реализации проекта, в декабре GS, «Узхимпром» и «Навоиазот» намерены подписать учредительные документы по созданию СП для реализации проекта. Мощности предприятия составят 104,3 тыс. тонн бензина из метанола и 14,4 тыс. тонн пропан-бутановой смеси в год.

До конца 2019 года планируется подготовить ТЭО проекта.

В мае 2020 года планируется начать строительство и в декабре 2022 года ввести предприятие в эксплуатацию.

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