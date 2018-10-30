60% обучающихся в колледжах Казахстана из уязвимых слоев населения, - Минобразования

CA-NEWS (KZ) - Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев на заседании правительства 30 октября рассказал о ходе подготовке кадров с техническим и профессиональным образованием.

По его словам, в рамках реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в настоящее время в 337 колледжах обучаются 36,6 тыс. человек, из них 21,5 тыс. — из уязвимых слоев населения (60%).

«В 2018/19 учебном году прием составил 20,2 тыс. человек, это 96%. Общий план исполнен. По информации акиматов, в настоящее время из поступивших в прошлом году выпуск составил 3900 человек, 72% трудоустроено. Если в этом году выпуск составил 3900 человек, то 2019 году выпуск составит 5300 человек», - сообщил глава ведомства.