В Екатеринбурге начались учения ОДКБ «Нерушимое братство - 2018»

CA-NEWS (TJ) - Совместные учения миротворческих сил Организации Дороговора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство - 2018» начались во вторник, 30 октября в Екатеринбурге. Церемония открытия состоялась на территории 32-го военного городка, сами маневры пройдут на полигоне Свердловский, сообщает ТАСС.

«Поздравляю вас с началом учения «Нерушимое братство - 2018», это у нас завершающее мероприятие совместной и оперативно-боевой подготовки в рамках маневров «Боевое братство - 2018». Цель - проверить готовность миротворческого контингента ОДКБ к выполнению задач, совершенствовать мастерство личного состава и профессиональные навыки офицеров органов управления. Я уверен, что все военнослужащие приложат максимум усилий, старания, покажет высокий профессионализм для успешного выполнения задач», - сказал на церемонии открытия начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«В рамках ОДКБ мы научились быстрее понимать друг друга, преодолевать языковые и технические барьеры, улучшать показатели и усложнять задачи. Неизменной остается цель нашей деятельности - борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом. В 2018 году у войск Центрального военного округа особенно насыщенная оперативная и боевая подготовка - уже приняли участие в пяти международных учениях. Совместно обороняя наши рубежи, мы чтим и помним уроки истории, преумножаем общие победы», - отметил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Юрий Петров.

Общая численность участников «Нерушимого братства - 2018» составляет около 1,3 тысячи человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов. В Екатеринбург прибыли около 300 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Россию представят миротворческий батальон, подразделения разведки и военной полиции, материально-технического обеспечения, полевые подвижные пункты управления, а также авиация.