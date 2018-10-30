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  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из Астанинского колледжа транспорта и коммуникаций уволены педагоги без высшего образования и специалист по госзакупкам

CA-NEWS (KZ) - Акмолинская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства об образовании в Астанинском колледже транспорта и коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, проверкой установлено, что преподаватели необоснованно осуществляли педагогическую деятельность и получали доплату к заработной плате. В частности, педагогами стали лица, не имеющие высшего образования. В том числе двое выпускников данного учебного заведения со средним специальным образованием.

Также на протяжении последних 3 лет директору учебного заведения и его четырем заместителям необоснованно начислялись надбавки за совмещение должностей.

Специалист по государственным закупкам необоснованно получал заработную плату с декабря 2017 года по май 2018 года, который фактически работал в другом предприятии.

Кроме того допускается искусственное увеличение доли трудоустроенных выпускников в целях получения государственного образовательного заказа.

По мерам прокурорского надзора лица, не имеющие соответствующего образования, отстранены от педагогической деятельности, специалист по госзакупкам уволен.

Необоснованно выплаченная сумма в размере 1,6 млн тенге возращена государству, в том числе выданная в качестве доплаты 1,3 млн тенге, заработной платы 279,8 тыс. тенге.

За нарушение законодательства об образовании двое должностных лиц колледжа привлечены к дисциплинарной ответственности.

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