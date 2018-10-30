В Самарканде мужчину оштрафовали за то, что он пришел в ночной клуб со школьницей

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде мужчину оштрафовали за то, что он пришел в ночной клуб с 16-летней девушкой, сообщает UPL.

Инцидент произошел в самаркандском клубе «Ремикс». В ходе рейда в ночном клубе правоохранители обнаружили ученицу средней школы в нетрезвом состоянии. Ученица 9-го класса Н.Д находилась в клубе с мужчиной А.Б, 1995 года рождения. Позже выяснилось, что А.Б работает водителем автобуса.

Против А.Б был составлен протокол по статье 188 ("Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение") административного кодекса страны. Кроме того, наказание получил главный администратор клуба, за то, что он пустил несовершеннолетнюю девушку в клуб.

По законодательству, данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП равен $23).