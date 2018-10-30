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  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и США будут сотрудничать в противодействии наркобизнесу и ОПГ

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве внутренних дел Казахстана состоялась встреча руководства Департаментов по борьбе с наркобизнесом и криминальной полиции с поверенным в делах посольства США в РК Теодором Линг.

Как сообщает пресс-служба МВД, стороны обсудили перспективы сотрудничества в вопросах противодействия наркобизнесу и организованной преступности.

Начальник Департамента по борьбе с наркобизнесом Арыстангани Заппаров отметил, что вопросы противодействия наркобизнесу остаются приоритетными направлениями в двустороннем сотрудничестве.

Начальник Департамента криминальной полиции Арманбек Баймурзин рассказал о проводимой работе в противодействии транснациональной преступности, в том числе борьбе с торговлей людьми.

Т.Линг в свою очередь высоко оценил деятельности органов внутренних дел республики.

В завершение участники встречи выразили готовность к сотрудничеству и определили перспективы дальнейшего взаимодействия в вопросах противодействия наркобизнесу и организованной преступности.

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